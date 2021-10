«Grosjean, dégage!», «Nouveau staff, dernière chance… réaction immédiate!»: les messages forts des supporters du Standard (vidéo)

Les supporters des Rouches attendent un nouvel élan de la part de leurs joueurs et de la direction du club, et ils l’ont fait savoir très clairement ce samedi.

C’est dans une ambiance tendue que le Standard accueillait OHL ce samedi à l’occasion de la 11e journée de D1A. Ce match est la première rencontre des Rouches avec Luka Elsner aux commandes, et les supporters attendent beaucoup de ce renouveau dans le staff liégeois. Ils l’ont bien fait savoir à travers diverses banderoles déployées dans les travées de Sclessin.

« Fini les pleurnicheries, devenez des combattants ! » et « Moins de blabla, plus de grinta », peut-on lire à l’attention des joueurs. La direction en prend également pour son grade avec un « Grosjean : la situation n’est plus tenable… dégage » et un « Venanzi : après 7 entraîneurs et 4 directeurs sportifs, il est temps de prendre les bonnes décisions ». Enfin, les fans ont également un mot suite à l’arrivée du nouvel entraîneur : « Nouveau staff, dernière chance… réaction immédiate ! »