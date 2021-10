Un éminent cadre de Nike avoue avoir tué un adolescent dans les années 60: «J’espérais que les gens ne le découvriraient pas»

Un éminent dirigeant de Nike a avoué, dans une interview très médiatisée, avoir tiré sur un adolescent et l'avoir tué dans les années 1960. Il s'agit de Larry Miller, 72 ans, cadre supérieur de Nike Basketball et des marques sœurs Jordan et Converse. "Ça me ronge de l'intérieur", a expliqué l'homme d'affaires américain à propos de son secret longtemps gardé. Cette confession choquante intervient avant le lancement de son livre, qui sera publié l'année prochaine.