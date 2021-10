Le gardien de l’OHL s’effondre après des jets de pétards par les supporters du Standard (photos)

Le Standard a été contraint au partage dans les arrêts de jeu (2-2) contre Oud-Heverlee Louvain lors de la 11e journée de Jupiler Pro League samedi pour la première de Luka Elsner sur le banc liégeois. Abdoul Tapsoba (39e) et Denis Dragus (51e) avaient donné deux buts d’avance aux Liégeois tandis que Xavier Mercier (90e+6) et Sory Kaba n’égalisent pour OHL (90e+9).

La seconde période débutait de la meilleure des manières pour les Liégeois qui doublait la mise via Denis Dragus. Lancé en profondeur par Klauss, le Roumain envoyait une frappe molle du bout du pied vers Romo mais le gardien vénézuélien manquait son intervention et laissait filer le cuir dans le but (51e). 120 secondes plus tard, Dragus pensait s’offrir un doublé mais le but de l’attaquant liégeois était annulé pour une position de hors-jeu, confirmée par la ligne 3D, qui faisait son intronisation ce week-end, après de 7 minutes d’attente

Le rythme de la rencontre retombait dans les 20 dernières minutes et Oud-Heverlee Louvain en profitait pour mettre le nez à la fenêtre mais Sébastien Dewaest voyait sa tête heurter la barre (70e). Dans les dix minutes de temps additionnel à cause de l’intervention du VAR, OHL réduisait le score via une frappe lointaine de Xavier Mercier (90e+6). Les Louvanistes recommençaient à y croire et Sory Kaba profitait d’une période de flottement dans la défense du Standard pour égaliser (90e+9).

En fin de match, après le deuxième but de l’OHL, des supporters liégeois ont lancé des pétards sur le terrain. Un pétard est tombé tout près de Romo, qui s’est écroulé. Kevin Van Damme, l’arbitre a alors sifflé la fin du match. Le Standard pourrait s’attendre à une amende salée.