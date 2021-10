Près de 7 minutes pour prendre une décision: la ligne de hors-jeu 3D fait parler d’elle lors de Standard – OHL (vidéo)

Le VAR a pris tout son temps pour déterminer si le deuxième but de Dragus était hors-jeu ou non.

L’arbitrage belge a eu recours pour la première fois à la ligne de hors-jeu 3D ce samedi à l’occasion du duel entre le Standard et OHL. Et pour ses premiers pas, elle n’a pas vraiment fait bonne impression.

Denis Dragus pensait avoir inscrit un doublé en une poignée de minutes pour les Rouches, mais l’assistant a signalé le Roumain hors-jeu. C’est alors que le VAR est intervenu pour confirmer ou non cette décision. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela a pris du temps… Beaucoup de temps… Au total, ce sont près de sept minutes qui se sont écoulées entre le moment où Dragus a fait trembler les filets et la décision arbitrale de finalement annuler ce but.