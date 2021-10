Luka Elsner très énervé après le partage du Standard contre OHL: «Cela ne doit plus jamais arriver»

Luka Elsner n’est passé pas loin d’une première réussie avec le Standard, mais tout s’est écroulé dans les arrêts de jeu avec deux buts encaissés permettant à OHL d’arracher le partage 2-2.

« On a très mal géré les 10 dernières minutes », a analysé le nouveau coach des Rouches au micro d’Eleven Sports. « On recule, on ne parvient plus à enchaîner des passes afin de ralentir le rythme… On a créé nous-même cette situation qui permet à OHL de revenir dans la rencontre. C’est décevant et vraiment très énervant de gérer une fin de match de cette façon. On a les capacités de faire beaucoup mieux et il faudra absolument changer ça. »