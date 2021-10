Un gros gaspillage pour la première de Luka Elsner

Première incroyable pour Luka Elsner. Alors que le Standard tenait sa première victoire depuis le 12 septembre, il a concédé deux buts et l’égalisation dans le temps additionnel. Avant que le match ne se termine par des jets de pétards qui vaudront au club liégeois une solide amende.

«Fini les pleurnicheuses, devenez des combattants!»: via une banderole déployée au premier étage de la tribune 4, c’est le message que le PHK avait fait passer à Arnaud Bodart et ses équipiers. La bruyante T3 n’était pas en reste, avec deux exigences très claires à l’égard des joueurs liégeois: «Nouveau staff, dernière chance… Réaction immédiate!» et «Moins de blabla, plus de grinta». La direction rouche n’était pas davantage épargnée, loin s’en faut, avec des revendications très explicites: «Grosjean: la situation n’est plus tenable… Dégage!» et «Venanzi: après 7 entraîneurs et 4 directeurs sportifs, il est temps de prendre les bonnes décisions».