Noë Dussenne frustré après le partage entre le Standard et OHL: «Je suis énervé, on ne peut pas faire ça»

« Je ne comprends pas, on était tellement bien dans le match, on a eu des contres… Quand tu mènes 2-0 à dix minutes du terme, tu ne peux jamais finir par un match nul. J’ai la boule au ventre, je suis énervé. Là, c’est trop. On ne peut pas faire ça », a lancé le défenseur au micro d’Eleven Sports.

« C’est rageant », a poursuivi Dussenne. « On doit être plus concentré, et jouer parfois comme des salopards s’il le faut et jamais se laisser faire comme ça. Là, on doit se dire les choses dans les vestiaires, parce que ça ne peut pas arriver. »

Mehdi Carcela, autre revenant liégeois, dit repartir avec « beaucoup de déception ». « On a su marquer des buts, mais à la fin on a lâché, surtout après le but annulé du 3-0 et tout le temps pris pour aboutir à une décision. Ça a un peu changé le match, et peut-être que cela nous a déconcentrés. Après le 2-1, on a vraiment douté, ça nous a déboussolés. On a eu peur je pense et on n’a pas su gérer. »