Liga mexicaine: le golazo d’André-Pierre Gignac sur coup-franc (vidéo)

L’attaquant français, qui évolue dans le championnat mexicain depuis 2015, a marqué le but du match nul (1-1) sur un magnifique coup-franc face à Cruz Azul à la 17e minute du match. Il s’agit de son premier but de la saison avec les Tigres ainsi que son 150e but pour le compte du club mexicain. Cruz Azul avait ouvert le score quelques minutes plus tôt, à la 14e minute.

En cinq saisons, Gignac aura permis aux Tigres de remporter quatre titres de champion national, trois supercoupes mexicaines et plus récemment la Ligue des champions de la Concacaf après trois finales perdues.