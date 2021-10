D1A: les fins de matchs compliquées, le nouveau coach du Standard Luka Elsner connaît bien ça

Luka Elsner, le nouveau coach des Rouches, déclarait samedi soir au micro d’Eleven Sports après le partage face à OHL : « On a très mal géré les 10 dernières minutes. […] Il faut en tirer les leçons car cela ne doit plus jamais arriver. » Pourtant, il s’agit déjà de la troisième fois cette saison qu’une équipe dirigée par Luka Elsner laisse échapper la victoire dans les derniers instants du match. Alors qu’il était encore l’entraîneur de Courtrai, son équipe affrontait Zulte-Waregem à l’extérieur et menait 0-2 avant d’entrer dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Suite à un but de Pletinckx (84e) et de Vossen sur penalty (88e), les Courtraisiens ne pouvaient faire mieux que partager les points.

Bis repetita le week-end suivant, durant lequel Courtrai, qui affrontait Charleroi, menait 2-1 avant le temps additionnel. C’était sans compter sur Ali Gholizadeh qui égalisera à la 95e minute et privera de nouveau les locaux des 3 points. Avec le partage du Standard contre OHL samedi soir, cela fait donc la troisième fois cette saison que Luka Elsner se fait remonter dans les derniers instants du match et laisse filer la victoire.