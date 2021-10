Ne pas se faire vacciner, «c’est une bêtise» selon Frank Vandenbroucke

Le Covid Safe Ticket est entré en vigueur le 15 octobre à Bruxelles et entrera en vigueur le 1er novembre en Wallonie. Le pass sanitaire a été mis en place pour éviter de reconfiner la population. En ce moment, le nombre de contaminations au covid-19 remonte, de 28 pourcents par rapport à la semaine précédente. Pour Frank Vandenbroucke, invité de l’émission « C’est pas tous les jours dimanche » diffusée sur RTL, ce CST est une bonne solution. Il est un instrument de sécurité et de liberté, parce qu’il permet de se rendre par exemple dans les restaurants et cafés de manière plus sereine.