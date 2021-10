Visé par un pétard, le gardien d’OHL était encore sourd une heure après le match au Standard

La fin de match entre le Standard et OHL s’est tendue après que les Rouches ont encaissé deux buts dans le temps additionnel. En témoignent les pétards lancés par les supporters liégeois. L’un d’eux a même explosé juste à côté du gardien louvaniste Rafael Romo, qui s’est effondré sur le coup. L’arbitre a alors directement sifflé la fin de match.

À l’issue de la rencontre, le coach d’OHL Marc Brys a révélé que le Vénézuélien a souffert de cette explosion à proximité. « Il est sous le choc et est sourd de l’oreille droite encore une heure après le match », a indiqué Brys en conférence de presse samedi soir. « Un examen plus approfondi déterminera si c’est juste passager ou s’il y a plus que cela. »