Zinédine Zidane fait de Karim Benzema son favori pour le Ballon d’Or:«Il est au-dessus, et j'espère qu'il pourra être récompensé»

La course au Ballon d’Or 2021 bat son plein et cette année, elle risque d’être indécise jusqu’au bout. Si les noms de Kanté et surtout de Jorginho sont évoqués, grâce à son doublé Ligue des champions-Euro 2020, d’autres prétendants sont également en lisse. Lionel Messi, notamment, est devenu l’un des favoris après avoir remporté la Copa America avec l’Argentine et terminé meilleur buteur de Liga la saison dernière. Mais l’Argentin a depuis baissé le rythme, lui qui n’a inscrit qu’un seul petit but en Ligue des Champions depuis son transfert au Paris Saint-Germain. Robert Lewandowski fait également partie des prétendants légitimes, lui qui a vu l’édition 2020 du Ballon d’Or annulée en raison de la pandémie de Covid 19. Malheureusement pour lui, cela coincidait également avec l’une de ses meilleures saisons sur le plan statistiques. Le Polonais a cependant continué sur des bases similaires, lui qui en est déjà à 7 buts et 1 passe décisive en Bundesliga cette année.

Le nom d’un autre potentiel vainqueur a cependant été évoqué ces dernières semaines : celui de Karim Benzema. Le Français est déjà impliqué sur 16 buts en championnat avec le Real Madrid (9 buts, 7 passes décisives)) et brille également en sélection, avec qui il a remporté récemment la Nations League. De quoi en faire un prétendant légitime au Ballon d’Or ? C’est en tout cas ce que pense Zinédine Zidane. L’ancien numéro 10 des Bleus a estimé dans une interview que cela serait mérité pour « KB9 » de remporter la récompense individuelle suprême : « Benzema mérite de gagner ce Ballon d'Or. C'est un joueur incroyable, j'ai eu le grand honneur de l'entraîner. Il sait tout faire sur le terrain. Il est au-dessus, et j'espère qu'il pourra être récompensé de ce Ballon d'Or.»