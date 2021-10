Saint-Trond – Anderlecht: de belles occasions de part et d’autre, mais pas encore de but (direct, 0-0)

Anderlecht va mieux depuis plusieurs semaines. Après un été délicat marqué par deux défaites en championnat contre l’Union et Genk et l’élimination en Conference League des œuvres de Vitesse Arnhem, les troupes de Vincent Kompany ont bien redressé la barre. Elles sont d’ailleurs invaincues depuis un mois et demi. Une belle série de cinq matches sans défaite que les Mauves voudront faire perdurer ce dimanche…