D3 anglaise: un steward marque un but... avec un sextoy

Ce samedi, pendant le match opposant Lincoln City et Charlton Athletic, c’est un ... steward qui a ouvert le score. Après sept minutes de jeu, un sextoy s’est retrouvé dans une surface de réparation. Un steward l’a alors évacué en tirant dedans et l’envoyer au fond des filets. Les supporters placés derrière le but l’ont acclamé alors que le steward célébrait son but, le sourire au lèvres. Les locaux remporteront finalement la partie dans le temps additionnel.