D2 américaine: un arbitre annule un csc sans aucune raison valable

Dans la nuit de samedi à dimanche, Pittsburgh Riverhounds et le Miami FC s’affrontaient dans le cadre d’un match de championnat de division 2 américaine. Un match qui a fait parler de lui pour une raison étonnante. Á la 66e minute de jeu, le Miami FC jouait un coup franc dans sa moitié de terrain. Devon Williams a passé à Janos Lobe qui hésite et puis joue en retrait vers son gardien, qui loupe le ballon. Ce dernier finit sa course au fond des filets. Pittsburgh Riverhounds pense avoir marqué mais après quelques minutes de discussions, l’arbitre Jonathan Bilinski décide d’annuler le but pour donner un corner à Pittsburgh.

Une décision irrationnelle, étant donné que la règle n’est valable que si le tireur du coup franc commet la boulette. Le match se finira sur un score nul et vierge et permettra au Miami FC de valider leur ticket pour les playoffs.