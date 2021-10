Daniel Hélin, «Pingouin»

Ce sixième album est paru l’an dernier en pleine pandémie mais ressort en CD comme en digital. Même que toute sa discographie est dorénavant disponible sur toutes les plateformes. Pingouin, réalisé avec Gil Mortio et Louis Evrard à la production, à la composition et aux instruments, c’est un bouquet naturel de bonne chère essentiellement végétale et animale, entre « Végétivole » et « Tardigrade ». Entre bonheur et laideur, Daniel Hélin nous sort ce qu’il a dans le ventre, quitte à gueuler ou à pleurer. La poésie de Daniel nous fait du bien, elle est douce, verte et raide. Elle câline comme elle questionne. Comme il le dit lui-même, ceci est « de l’électro-slam joyeux, soyeux et fructueux »… Indispensable aussi !