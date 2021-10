MR et Vooruit profondément divisés sur la déductibilité fiscale de la deuxième résidence

Le MR et Vooruit, partenaires de majorité au fédéral, continuent d’être en profond désaccord entre eux sur la question de la déductibilité fiscale des deuxièmes, troisièmes et quatrièmes résidences, est-il ressorti dimanche de l’émission « De Zevende Dag » (Eén – VRT). Le président de Vooruit, Conner Rousseau, a ainsi annoncé ouvertement qu’il continuerait à se battre contre la mesure.

Des désaccords profonds

« C’est une anomalie car la Flandre a adapté le régime fiscal », a fait valoir le président du MR, Georges-Louis Bouchez. « C’est donc une lecture très flamande. En Wallonie et à Bruxelles, il existe encore des mécanismes pour le premier logement. »

M. Bouchez a nié qu’il s’agisse d’un avantage qui profite aux riches. Selon lui, de nombreux petits indépendants ont, par exemple, une résidence secondaire. « C’est un petit avantage qui vous permet de mettre quelque chose de côté pour votre retraite », a souligné le président du MR.

Conner Rousseau n’est pas du tout d’accord avec cette analyse.

L’avis de Vooruit

« Si vous devez négocier pendant très longtemps pour trouver un gouvernement et que vous voulez vous attaquer ensemble à la crise liée à la pandémie, à la crise climatique et à d’autres choses, vous devez parfois inclure des personnalités et des partis qui ont certaines exigences particulières », a-t-il déclaré.