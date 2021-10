Bozar amène la VR dans les salons des Bruxellois

Un conte burtonien, une amitié punk et déjantée, une balade auditive et visuelle en Arctique. Le tout en VR livrée à la maison, pour le prix d’une soirée pizza, c’est la proposition de VR To Go le programme de VR à domicile de Bozar. En tout, ce sont onze expériences narratives primées qui sont rassemblées dans l’offre.

Concrètement, entre ce lundi 18 octobre et le 8 novembre, Bozar fait tourner, dans le cadre de l’I Love Science Festival, une quinzaine de casques Oculus Go qui sont livrés à domicile en échange de 35 euros – – moyennant une caution de 250 euros. Pour peu que l’on habite une commune bruxelloise. Deux jours plus tard, le livreur passe récupérer la marchandise. Dans la mémoire du casque, 11 expériences à vivre en réalité virtuelle.