Se former pour moins se stresser?

Souvent, la source du mal-être numérique peut trouver sa source dans une méconnaissance ou un mésusage des outils. « Lorsque l’on est mal à l’aise avec les technologies, on évalue tout selon le prisme du temps d’écran », constate Yves Collard, expert et formateur en éducation aux médias à Media Animation et professeur invité à l’Ihecs. « Alors que les utilisateurs voient surtout les fonctionnalités et les usages de leurs appareils, comme garder le contact avec des amis, travailler, jouer ou regarder des séries »