Hockey Pro League: un sans-faute pour les Red Panthers face à l’Allemagne (vidéo)

Après leur courte victoire, samedi après-midi, les joueuses belges voulaient confirmer leur bonne dynamique actuelle en remportant, à nouveau, la totalité de l’enjeu face à l’Allemagne pour leur 3e rencontre de Pro League. Mais le début de rencontre n’était pas aussi solide que la veille et les visiteuses faisaient preuve d’un peu plus de mordant dans les duels et se montraient dangereuses dès les 10 premières minutes. Avec Lucie Breyne et Vanessa Blockmans qui effectuaient leur rentrée dans l’équipe, les Red Panthers obtenaient un premier penalty à la 10e minute. Stephanie Vanden Borre plaçait un sleep à plat précis et ouvrait la marque sur la première véritable occasion belge. Un but qui lançait définitivement le match des protégées de Raoul Ehren qui retrouvaient leur allant. Et, à la 21e minute, c’est Stephanie Vanden Borre qui doublait l’avance de son équipe, toujours sur penalty. Les Panthères étaient définitivement lancées et Ambre Ballenghien passait tout près du numéro 3. Elles dominaient cette fin de première période sans réellement être inquiétée.

En seconde période, la Belgique conservait son emprise sur la rencontre mais elle tardait à alourdir le score alors qu’elle obtenait plusieurs belles possibilités pour concrétiser encore un peu plus son avantage au marquoir. A la 40e minute, l’Allemagne obtenait un premier penalty et elle trouvait le chemin des filets via Stine Kurz (2-1). Dans la foulée, Elena Sotgiu devait sortir une intervention de toute grande classe pour éviter l’égalisation sur une frappe puissante de Pauline Heinz. Ce but donnait un peu plus d’énergie aux joueuses de Xavier Reckinger qui se montraient bien plus inspirées dans le jeu. Les Red Panthers obtenaient 3 nouveaux p.c. mais le score n’évoluait pas. A 3 minutes du coup de sifflet final, c’est Aisling D’Hooghe qui sauvait les meubles sur le second penalty allemand. La pression adverse était terrible mais les Belges faisaient le gros dos et à 64 secondes de la fin des débats, France De Mot fixait le score final à 3-1.

« C’était un week-end magnifique pour l’équipe », expliquait tout sourire Judith Vandermeiren à l’issue de cette nouvelle victoire convaincante. « Il n’y a pas que le 6 sur 6 qu’il faut retenir mais également souligner la manière avec laquelle nous avons dominé l’Allemagne. Cela n’était jamais arrivé et cela démontre tout le travail que nous accomplissons depuis des mois. Nous ne voulons plus juste jouer avec les équipes du Top 10. Nous voulons obtenir des résultats et oser dominer nos adversaires. Nous récupérons énormément de balles. Nous sommes plus présentes dans le jeu. Nous avons également beaucoup travaillé sur les connexions entre les lignes. Nous devons oser pratiquer notre jeu et cette Pro League va nous aider à affronter les meilleures nations mondiales afin de poursuivre notre évolution. »