A Bruxelles, la crise sanitaire laissera des traces durables

Dans la capitale, le nombre de cellules commerciales vides reste stable. Mais la réalité du centre, affecté par le télétravail et par la perte de touristes, diffère fortement de celle de la première et de la deuxième couronnes.

Le commerce bruxellois aurait-il traversé presque sans encombre la crise sanitaire ? On est tenté de le croire au regard des derniers chiffres produits par hub.brussels. Selon ses relevés sur le terrain, l’agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise a en effet calculé que le taux de cellules commerciales vides dans la capitale est passé 13,72 % en janvier 2020 à 13,69 % en septembre dernier, soit une très légère baisse (– 0,03 point). Mais une grande ville comme Bruxelles n’est pas monolithique. En y regardant de plus près, on constate effectivement des disparités importantes de vacance commerciale entre le centre et des deux zones qui l’entourent.