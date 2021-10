Wallonie: le rebond du commerce en centre-ville

Pour la première fois en 25 ans et alors que le covid a mis à mal de nombreux commerçants, le taux de cellules commerciales vides a diminué en Wallonie, passant de 19,9 % à 17,2 %. Une tendance surtout dans les villes petites et moyennes.

Il y a près d’un an, Roxane Battisti partait dans l’inconnu en lançant son magasin Sapriskids dans le centre de Charleroi. A 32 ans, elle s’offrait un fameux défi personnel et un changement de carrière surprenant. « Je ne viens pas d’une famille d’indépendants, j’ai toujours pensé qu’il me fallait de la sécurité et donc un CDI. Mais je me trompais, c’était dans mon tempérament », raconte-t-elle.