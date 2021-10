France: refoulés avec un faux pass, ils tirent sur une discothèque et blessent un client

Un client de la discothèque a été touché par les tirs, au niveau du genou selon l’Est Républicain et France Bleu Belfort-Montbéliard.

Deux hommes ont été mis en examen (inculpés) samedi et écroués, après avoir tiré sur une discothèque dont on leur avait refusé l’entrée et blessé un client, dans l’est de la France, a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Montbéliard.

« Il a été confirmé que l’un des hommes a tenté de présenter un pass sanitaire qui ne correspondait pas à son identité », a indiqué à l’AFP la procureure de la République de Montbéliard Ariane Combarel. Refoulés de la discothèque dans la nuit de jeudi à vendredi, les deux hommes sont repartis puis revenus un peu plus tard en voiture, d’où plusieurs coups de feu ont été tirés en direction de la boîte de nuit située à Mathay, au sud de Montbéliard.