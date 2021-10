Stéphane Breda sur le premier penalty accordé à Anderlecht: «Je ne l’aurais pas sifflé»

Stéphane Bréda, notre consultant arbitrage, ne valide pas la décision d’Alexandre Boucaut sur le premier penalty (faute estimée du gardien trudonnaire sur Kouamé) : « Franchement, je ne l’aurais pas sifflé. Il y a un très léger contact mais l’attaquant anderlechtois est déjà en train de tomber et profite de ce léger contact pour en rajouter, alors que Schmidt ne va pas le chercher. Et que le ballon n’est plus là ! Pour moi, c’est un simple fait de jeu. Le problème, c’est qu’il s’agit ici d’une question d’appréciation. On est dans la zone grise et donc, le VAR ne peut normalement pas intervenir. Je suis toutefois convaincu que si Alexandre Boucaut revoit la phase, ce qui n’a donc pas été le cas, il change sa décision. Même si, techniquement, il peut siffler… »