SC Charleroi - Genk: les Zèbres veulent renouer avec la victoire (0-0, direct)

Contre Genk, les Carolos, actuellement onzièmes, vont livrer une rencontre importante ce dimanche, cinq jours avant le déplacement à Seraing. La tâche ne sera pas aisée face au Racing et à son animation offensive, avec en face des joueurs comme Onuachu, Ugbo, Bongonda ou Ito. « Sur papier, c’est aussi fort que Bruges », a prévenu le coach carolo, Edward Still.

« Ils ont au moins deux bons joueurs par poste, avec des profils différents. Ils ont des joueurs qui peuvent être décisifs à toutes les positions. Même les latéraux peuvent être des offensifs. On connaît leur force et on connaît notre plan de jeu pour contrer leur force et les mettre en difficulté dans les zones où on pense qu’il y a des faiblesses.»