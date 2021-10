Hockey: les Red Lions démarrent la Pro League avec panache

Après leur large victoire lors de leur rencontre inaugurale de Pro League face à l’Allemagne (6-1), les numéros 1 mondiaux souhaitaient remettre le couvert face à la Mannschaft lors de ce second duel du week-end, à Uccle. Avec 3 nouveaux joueurs dans le groupe ( Augustin Meurmans , Nicolas Poncelet , Thibeau Stockbroekx ) et avec Loic Van Doren dans les buts, les Red Lions encaissaient un but rapide sur une phase de penalty conclue par Niklas Wellen (4e). Les Belges étaient pris à froid et ils étaient mis en difficultés par des adversaires bien plus à leurs affaires que lors du match de la veille. Il y a avait moins d’espaces et surtout les Allemands pouvaient compter sur le retour de certains cadres comme Mats Grambusch ou Lukas Windfeder. Mais, à 59 secondes de la fin du premier quart-temps, Sebastien Dockier égalisait suite à magnifique combinaison belge.

A la 18e minute, c’est Tanguy Cosyns qui prouvait, une fois de plus, son sens de but en trompant avec habileté le gardien allemand. La machine était lancée. Et, dans la minute suivante, sur une nouvelle reconversion rapide menée par Victor Wegnez, Sebastien Dockier inscrivait déjà le numéro 3. Les visiteurs ne baissaient pas les bras. Ils obtenaient 3 p.c. consécutifs et sur le dernier, Lukas Windfeder remettait un peu de suspense dans les débats (27e).