Le sport passe le test du Covid Safe Ticket

Allez, mais ça me fait ch***. » Le hockeyeur fulmine, tentant un énième coup de fil pour contacter sa mère juste après s’être fait refouler du centre sportif Adeps d’Auderghem. Il était informé de l’obligation de présenter le Covid Safe Ticket ce dimanche pour accéder au terrain. Mais télécharger l’application ça le faisait ch*** (aussi), alors il a pris une photo de son test négatif – pas qu’il soit antivax convaincu, il a eu le covid récemment et est encore naturellement immunisé – mais les stewards à l’entrée ont exigé une preuve d’identité quelconque pour vérifier que le test était bien le sien, c’est la consigne. « Sauf que je prends pas mon portefeuille pour aller au sport, il y a trop de risque de vol. J’ai rien avec moi. » Heureusement, sa mère finit par décrocher et lui envoyer une photo de sa carte d’identité.

Un mécontent de moins.