Canette: la prime de retour améliore peu la propreté publique

Elles ne représentent, dit une étude, « que » 2 % des déchets sauvages en Wallonie (d’autres disent de 5,5 à 8,7 %.). Mais on ne voit qu’elles : ces canettes qui défigurent les bords de route, enlaidissent les centres-villes, amochent les sentiers forestiers… Comment venir à bout de ce fléau ? Entre conscientisation, communication, sanction, on a essayé bien des choses. Avec des résultats moyens. La « prime de retour » expérimentée pendant quelques mois en Wallonie faisait partie des tentatives. Elle s’est terminée en juin dernier. Le Soir a pu prendre connaissance du rapport d’évaluation qui sera présenté mardi aux députés wallons. Les conclusions sont mitigées et elles seront diversement analysées selon qu’on est partisan ou pas d’une vraie consigne. Un effet léger (mais peut-être conjoncturel) sur la propreté publique, pas d’impact sur la présence de canettes dans les sacs PMC, un coût élevé pour un système complexe…