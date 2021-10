Dans les coulisses de la traque aux sociétés offshore

Forte de ses 620 agents, l’Inspection spéciale des Impôts (ISI) traque la fraude dite grave et organisée, avec plus de 1.500 dossiers traités par an selon son conseiller général, Yannic Hulot. Chargée du volet administratif, elle collabore avec la justice et la police pour le volet pénal de la fraude.

Ses agents auront ainsi la tâche de décortiquer les sociétés offshore exposées dans les Pandora Papers. Si les montages complexes et bien conseillés sont difficiles à repérer, l’ISI a gagné en expérience et en outils d’échange d’information financière depuis l’épisode Panama. Mais des sources internes et externes s’inquiètent d’un manque de moyens pour lutter contre la fraude avec un grand F.