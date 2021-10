Titulaire, Noë Dussenne aura tenu 83 minutes: «J’ai passé six mois à la cave»

« En cinq minutes, on a tout jeté à la poubelle… » Conscient que son retour aux affaires aurait été mieux accueilli encore si la victoire avait été au rendez-vous, Noë Dussenne ne pouvait cacher sa joie d’à nouveau compter. Titulaire pour la première fois depuis le 1er mai dernier et un cinglant 6-2 infligé par Ostende en ouverture des playoffs 2, le défenseur hennuyer aura su patiemment attendre son heure, et l’éviction de Mbaye Leye, pour se rappeler au bon souvenir de tous. « C’est plus encore qu’une délivrance », confie-il. « J’ai passé six mois à la cave, sans jamais avoir la moindre explication. Quelque chose s’est passé, mais quoi, je ne sais pas. Toujours est-il que je n’étais plus considéré, alors qu’il n’y avait pas grand-chose à me reprocher. Cela m’a fait très mal. J’ai entendu après le Clasico, alors qu’il (Mbaye Leye) était interrogé sur le manque d’expérience de la défense, qu’il ne voulait parler que des joueurs présents. Je ne l’étais donc pas à ses yeux, c’est comme ça… »