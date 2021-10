Mons-Spirou: un derby à la saveur retrouvée en basket

« Un bon match », résume le capitaine carolo Alex Libert. « Équilibré, contre une bonne équipe », acquiesce le coach montois, Vedran Bosnic. « Et dont le score n’est pas le juste reflet », précise Muhamed Pasalic, son relais le plus expérimenté. Or, c’est au métier que les Renards ont fini par dissuader l’énorme enthousiasme de ces jeunes Spirou venus à la mons.arena mesurer leur progression. Elle est probante ! Avec 12 marqueurs, fait rare, Charleroi a dominé son hôte durant une mi-temps (31-37) et résisté à sa montée en puissance, tant c’est aussi au niveau physique que s’est opérée la passation de pouvoir, jusqu’à 60-60 et une faute technique au coach Sam Rotsaert, furieux de voir sa raquette décimée par les 5 fautes sifflées à… ses trois pivots !