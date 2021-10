Hervé Koffi héros face à Genk: le gardien carolo stoppe à deux reprises un penalty botté par Onuachu (vidéo)

Shamar Nicholson (56e) et Ali Gholizadeh (88e) ont donné la victoire 2-0 à Charleroi dimanche face à Genk dans un match comptant pour la 11e journée du championnat de Belgique. Cette victoire, les Carolos la doivent en grande partie à Hervé Koffi. Le dernier rempart des Zèbres a repoussé des poings une frappe de Bongonda (62e) mais aussi contré deux envois d’Onuachu (57e, 63e).

Et ce n’est pas tout : le gardien burkinabé a arrêté à deux reprises un penalty botté par Onuachu. Sur la première tentative, l’arbitre a estimé que Koffi avait quitté sa ligne trop tôt (77e) et sur la deuxième, il est allé chercher le ballon (80e). Genk était sonné et Gholizadeh a achevé le travail d’une volée dans le coin opposé (88e, 2-0).