L’Union doit aussi son succès à son gardien Anthony Moris

7 Moris : si l’Union a empoché les trois points, c’est aussi grâce à son portier luxembourgeois auteur d’une parade miraculeuse à la 78e alors que le score était de 3-2. Il a sorti le grand jeu sur une volée à bout portant de Jallow.

7 Kandouss : comme l’ensemble de la défense, il est passif sur le premier but de Seraing. Mais il a livré une toute grosse prestation après la pause, étant au four et au moulin.

5 Burgess : il se fait totalement prendre de vitesse par Mikautadze sur le second but sérésien. Dommage car, pour le reste, il est à créditer d’une rencontre sérieuse.