Faillite collective de Seraing

Une déroute. Une faillite. Une débâcle. Seraing a pris une gifle monumentale à l’Union. Les Sérésiens maîtrisaient leur sujet. Ils étaient supérieurs durant les 45 premières minutes. L’Union ne trouvait jamais la solution. Le 0-2 était mérité à la pause. Lazare exclu pour des protestations aussi ridicules qu’inutiles, tout le monde croyait les Sérésiens sur le velours. Tous, sauf les Unionistes qui sont remontés sur la pelouse déterminés comme jamais alors que les Rouge et Noir n’ont plus fait que paraître. 4 buts plus tard, les têtes étaient basses. Entre honte et rage. « C’est inexplicable », lance Jordi Condom. « Nous méritions cette avance puis, à la pause, nous avons insisté sur le fait qu’il fallait rester concentré, que l’Union allait montrer sa grinta, et que nous devrions sortir les ballons par les flancs. Mais rien ne s’est produit. Nous n’avons plus joué, nous avions presque peur.