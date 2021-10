La «Mitomania» s’empare de l’Union

Il est 17h ce samedi et les Saint-Gillois rentrent la tête basse dans leur vestiaire, situé dans les catacombes du stade Marien. À la pause, ils sont menés de deux buts et réduits à dix, Lazare ayant écopé d’un deuxième carton jaune pour un applaudissement ironique envers l’arbitre. Bien malin qui aurait alors pu prédire la suite. Car une heure plus tard, quel contraste ! Ce même stade Marien est en ébullition, il vient d’assister à une incroyable remontada. Entre ces deux moments, un homme a fait son apparition et a tout changé : Kaoru Mitoma. Le Japonais a très clairement marqué les esprits avec un parfait coup du chapeau. Et parmi ses trois buts est venu se loger un véritable petit bijou lorsque, à la 89e minute, il passe en revue toute la défense sérésienne avant d’ajuster le pauvre Dietsch. « Durant la semaine dans la presse, mon homologue sur le banc, Jordi Condom, avait déclaré que l’Union était la même que celle de l’année dernière en D1B, mais qu’elle avait Mitoma en plus.