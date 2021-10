Kouamé a provoqué le premier penalty: «Me laisser tomber? Je voulais marquer»

Et le Stayen s’est rappelé que jadis il était un enfer pour les visiteurs. Il aura fallu pour cela qu’un sentiment d’injustice traverse les travées. À l’issue d’un premier round mené tambours battants, les Trudonnaires se font cueillir à la sortie des vestiaires. Boulevard dans la défense. Christian Kouame s’y engouffre. Face-à-face avec Schmidt. Duel. L’attaquant d’Anderlecht s’effondre. « Suite à un coup de vent » disent les Limbourgeois. « Non, le gardien me touche la cheville », assure l’Ivoirien. L’arbitre M.Boucaut tranche. Penalty. « Se voir infliger de tels coups de réparation, il n’y a rien de plus frustrant », fulmine Dennis Schmitt.

Anderlecht se sera tiré de la cage des Canaris à la faveur de deux penalties. Christian Brüls, le roi du terrain, ne se réfugie nullement derrière ces coups du sort. « Il y va de notre responsabilité. Cette rencontre, nous devions la remporter. Nous avons gâché beaucoup trop d’occasions. » Il a raison.