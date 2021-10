Le VAR en D1A: avec la 3D, encore plus de problèmes

La frustration des Liégeois, samedi soir après le 2-2 contre OHL, était proportionnelle à la longueur de l’attente déplorée en cours de match. Interminable indécision de l’équipe arbitrale, abîme d’incertitude qui a plongé le stade tout entier dans un engourdissement dont seuls, finalement, les Louvanistes ont pu s’extirper. Près de 7 minutes de doutes et d’atermoiements, une interminable séquence entre le second but de Dragus (pour un potentiel 3-0) et l’annulation par le VAR, c’est un délai évidemment excessif, inacceptable.

L’Union belge le concède et, par la voix de Stéphanie Ford, la directrice opérationnelle du département arbitrage, exprime ses regrets : « A la base, il s’agit d’une erreur humaine », concède-t-elle. « C’est la première fois que le dispositif était mis en œuvre, il doit faire sa maladie de jeunesse et être pleinement intégré par tous. »