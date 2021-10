A la recherche du temps perdu

Samedi à Sclessin, la première de Luka Elsner, le nouvel entraîneur du Standard, aurait dû être une fête. Elle le fut, de manière incontestable, au vu du déroulement du match dans le temps réglementaire. Mais marquez (deux fois) pas de chance (du fait des buts louvanistes aux… 96e et 99e minutes) : le temps additionnel fait lui aussi partie intégrante des lois du jeu depuis 1997. L’international Board l’a même codifié dans un codicille à la Loi VIII… tout en abandonnant la libre interprétation des événements à l’arbitre central. Les 30 secondes ajoutées par remplacement, les secondes de plus pour l’examen et l’éventuel transport des blessés, pour les manœuvres visant à gagner du temps : tout y est… ou presque. Car il demeure un paramètre plus flou encore à ce décompte de la recherche du temps perdu. On cite in extenso : « Toute autre cause nécessitant une interruption anormale du match. »