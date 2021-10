Les Red Lions conservent une forme olympique

En enfilant 11 buts à l’Allemagne en 2 rencontres pour leur retour en Pro League, les Lions ont démontré qu’ils n’étaient toujours pas rassasiés après le titre olympique conquis cet été. Devant leurs supporters, ils ont proposé deux prestations de haut vol en proposant un jeu offensif, rapide et inspiré. Si le succès de samedi (6-1) n’a souffert aucune contestation, celui conquis dimanche (5-3) a été un peu plus compliqué à asseoir. Pourtant pour Michel van den Heuvel, le nouveau sélectionneur national, la seconde prestation était meilleure que la première. « Il faut analyser les détails et non le résultat. Il faut, surtout, se réjouir de la manière fantastique dont nous avons joué à la balle lors de ce second duel. Tout comme le nombre d’occasions que nous nous sommes créées. Je suis d’accord que, dans certaines situations, nous avons moins bien réagi que samedi, notamment sur les PC défensifs, mais il y a des raisons à cela. Mais dans la construction, nous avons été plus matures que samedi, avec, à nouveau, 5 buts de plein jeu.