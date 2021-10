Les Genkois sont tombés sur un Koffi infranchissable: les bulletins des Zèbres

9 Koffi : en état de grâce, le Burkinabé est décisif dans son face-à-face avec Ito peu avant la demi-heure, puis sauvé par la base de son poteau quelques minutes plus tard. A de nouveau un arrêt déterminant sur une frappe puissante d’Onuachu peu après l’heure de jeu. Il stoppe enfin deux fois la tentative de penalty du Nigérian pour préserver une 3e clean-sheet.

6 Van Cleemput : a plusieurs fois recoupé des ballons dangereux grâce à sa bonne lecture du jeu et sa détermination. Sa passe complètement ratée vers Andreou avait cependant permis à Ito d’aller défier Koffi.

6 Andreou : longtemps, on n’a pas beaucoup vu son opposant direct, Onuachu, auquel il rend pourtant 13 centimètres. Plus en difficulté quand Genk a dû pousser après le but d’ouverture.