Koffi, héros de la victoire du Sporting Charleroi face à Genk

Grâce à sa troisième clean-sheet de la saison suite à la prestation cinq étoiles d’Hervé Koffi et les deux buts marqués par Shamar Nicholson et Ali Gholizadeh, le Sporting de Charleroi revient à la 6e place. Ce succès doit définitivement lancer Charleroi.

Le Sporting de Charleroi tient son match référence après sa magnifique victoire contre le Racing Genk ce dimanche en début de soirée. « Chaque rencontre est une référence, mais celle-ci va forcément donner confiance. Les références contre Gand et Ostende étaient aussi importantes, même si c’est sûr qu’on aura beaucoup appris ce dimanche », se réjouissait Edward Still après la partie. « On a livré une prestation assez complète. On a géré les différentes phases du match de façon très mature et très collective. »