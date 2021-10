Shamar Nichoslon revient sur la victoire de Charleroi face à Genk: «Le boost qu’il nous fallait»

Avec les exploits de Koffi, on en oublierait presque les buteurs du jour. Mais en plantant son sixième but de la saison, Shamar Nicholson aura été un des autres héros. « C’est un sentiment incroyable. Cette victoire nous donne confiance pour le prochain match. C’est le boost dont nous avions besoin. »

« Shamask »

Son coach avait déjoué les pronostics en le titularisant, alors que le Jamaïcain n’était revenu de sélection que vendredi et n’avait qu’un seul entraînement dans les jambes. « Pour moi, ce n’est pas surprenant. Quand je suis revenu de la sélection, j’ai parlé avec le coach. Il m’a demandé comment je me sentais. J’ai dit que je me ressentais pas du jet-lag et que j’étais donc en état d’enchaîner les matches. »