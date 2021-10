Remco Evenepoel n’avait «pas les jambes» pour finir en beauté

Cette fois, la saison est bel et bien finie pour Remco Evenepoel. Le Brabançon a refermé son année ce dimanche au Chrono des Nations. Sur les routes vendéennes, le Belge a terminé à une timide cinquième place d’une épreuve dominée par l’actuel champion d’Europe Stefan Küng, qui a inscrit pour la première fois de sa carrière la course hexagonale à son palmarès. Grand favori de la chose en l’absence du champion du monde Filippo Ganna, forfait de dernière minute suite à une côte fêlée, le Suisse n’a jamais laissé le suspense s’inviter à l’une des dernières fêtes de la saison. Dernière sortie, en tout cas, pour Remco Evenepoel, qui a été distancé dès le premier chrono intermédiaire et n’a jamais été en mesure de malmener la domination du Suisse.