Haïti: une quinzaine d’Américains enlevés par un gang

Les bandes armées, qui contrôlent depuis des années les quartiers les plus pauvres de la capitale haïtienne, ont étendu leur pouvoir sur Port-au-Prince et ses environs où ils multiplient les enlèvements crapuleux.

Le fragile gouvernement haïtien faisait face dimanche à une nouvelle crise après l’enlèvement la veille par un gang près de Port-au-Prince de seize missionnaires et membres de leurs familles, quinze ressortissants américains et un Canadien, a indiqué leur organisation religieuse.

« Le groupe de seize citoyens américains et un citoyen canadien comprend cinq hommes, sept femmes et cinq enfants » précise le communiqué publié dimanche par Christian Aid ministries. « Joignez-vous à nous pour prier pour ceux qui sont pris en otage, les ravisseurs et les familles, amis et églises des personnes touchées » ajoute l’organisation basée dans l’Etat américain de l’Ohio.