Le grand écart à gauche. La Vivaldi déséquilibrée

Classique au départ : il y a le rôle des partis, et puis leur action au sein des gouvernements. Ne confondons pas. Les états-majors revendiquent leur marge d’autonomie par rapport aux exécutifs où leurs formations opèrent. C’est très vrai au pays des coalitions, où elles sont à peu près toutes aux affaires, au fédéral et/ou dans les entités fédérées. Les présidents se manifestent plus ou moins librement, se positionnent, comme on dit. Résultat : l’écart entre les discours et les actes est parfois critiquable, mais explicable, défendable. Bien. Sauf que là, ça devient embarrassant. L’élastique se tend. Un peu au MR, beaucoup au PS.

C’est une leçon après l’entrée en matière de la Vivaldi, qui a bouclé son premier grand budget post-covid.