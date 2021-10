Umicore revoit ses prévisions à la baisse (2)

Ces perspectives supposent qu'il n'y a pas de nouvelle dégradation significative de la situation de l'approvisionnement en semi-conducteurs et intègrent la hausse des coûts de transport et des prix de l'énergie, selon Umicore qui n'en devrait pas moins enregistrer une "performance record" en 2021.

"Cette prévision se compare à la précédente attente d'un ebit ajusté légèrement supérieur à un milliard d'euros communiquée le 30 juillet et reflète la récente baisse des prix des métaux platinoïdes, ainsi qu'un impact plus fort que prévu de la pénurie mondiale de semi-conducteurs sur la production automobile", explique le groupe belge dans un communiqué.

Dans ses activités de catalyseurs automobiles, Umicore explique que l'impact de la pénurie de semi-conducteurs sur la production automobile s'avère plus important que prévu à la fin du mois de juillet. Mais le groupe belge surperformera le marché automobile pour l'ensemble de l'année "grâce à un mix de plates-formes favorable et à des gains de parts de marché dans les technologies à essence pour véhicules légers, en particulier en Europe et en Chine".

Concernant l'activité matériaux pour batteries rechargeables, Umicore a revu à la baisse ses attentes concernant les volumes de vente de matériaux cathodiques pour le second semestre. Ceci étant, les volumes totaux pour 2021 devraient encore dépasser largement le niveau de l'année précédente.