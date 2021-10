Bruxelles: près de 1.000 nouveaux stationnements pour les vélos (carte interactive)

Pour sécuriser les passages pour piétons et augmenter la visibilité de ceux-ci, Bruxelles Mobilité entame ce lundi le placement d’arceaux à vélos sur 155 emplacements de stationnement jugés non conformes et devant à terme disparaître. À raison de six arceaux par emplacement transformé, ce sont près de 1.000 nouveaux arceaux qui seront installés, a annoncé lundi Bruxelles Mobilité.

Ce faisant, l’opérateur public de la mobilité entend faire d’une pierre deux coups en transformant en parkings pour vélos des emplacements de stationnement trop proches de passages piétons et induisant un « masque de visibilité ».