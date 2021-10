Climat - Les parcs éoliens en mer permettraient d'atteindre la neutralité climatique en 2050

Pour ce faire, les chercheurs ont imaginé deux scénarios: l'installation d'un parc éolien en eau danoise ou l'installation d'un parc dans les eaux danoises et dans les eaux territoriales néerlandaises. Dans le premier cas, une capacité globale de 3 Gigawatts (GW) pourra être assurée, tandis que le deuxième scénario évalue sa capacité totale à 15 GW.

La conclusion des chercheurs est donc claire: "il existe plusieurs voies pour parvenir à la neutralité climatique, tout en préservant la sécurité de l'approvisionnement électrique et en limitant les coûts de production", précise le rapport. "Toutefois, quel que soit le scénario envisagé, des capitaux importants doivent être mobilisés pour les infrastructures énergétiques". Dans cette course à l'investissement, les chercheurs soulignent la nécessité de créer un "cadre réglementaire et politique stable".