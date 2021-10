Des faits de nudité lors d’un baptême à l’ULB: les étudiants n’auraient pas mimé des scènes à caractère sexuel

Deux semaines après l’accident survenu sur le campus de Louvain-la-Neuve, c’est au tour d’un cercle de l’ULB d’être pointé du doigt. En cause : une activité de baptême qui aurait dérapé sur le campus d’Ixelles. Jeudi dernier, des membres d’un cercle étudiant – selon nos informations, il s’agirait du cercle Polytechnique – se sont retrouvés entièrement nus, et ce en plein jour. La scène qui n’a pas manqué d’interpeller des étudiants présents sur place a été relayée sur les réseaux sociaux.

Contrairement à ce qui a été rapporté dans un premier temps, les étudiants n’auraient pas mimé des scènes à caractère sexuel. Toujours selon nos informations, il s’agirait d’une conduite bibitive nommée « l’affond aqueduc ». L’un derrière l’autre, les étudiants se mettent à quatre pattes. Pendant qu’un étudiant fait glisser la bière le long de son dos, l’autre doit avaler cette même bière. On vous passe les détails. Cette pratique serait « fréquente », mais « consentie » entre comitards (membres élus au sein d’un comité de baptême) et non pas entre bleus (nouvel étudiant qui souhaite faire son baptême). Même si « en général, ils évitent de faire ça en plein milieu du campus », précise un étudiant.