Le pétrole continue de grimper, records pluriannuels du Brent et du WTI

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de novembre prenait 1,22% à 83,28 dollars, après avoir touché 83,73 dollars, un prix plus vu depuis le 21 octobre 2014.

Le Brent et le WTI avaient déjà bouclé vendredi leurs sixième et huitième hausse hebdomadaire, respectivement.

Les prix des deux contrats de référence de part et d'autre de l'Atlantique "continuent de grimper lundi matin", constate Avtar Sandu, analyste de Phillip Futures, "alors que la demande de kérosène augmente".

L'allègement des restrictions de déplacement des personnes à destination de plusieurs pays, comme aux États-Unis ou en Asie du Sud-Est, permet au secteur aérien de progressivement se relancer.

Le report d'une partie de la demande de gaz, dont les prix ont flambé, à l'approche de l'hiver dans l'hémisphère nord alimente également la pression sur l'or noir.

Or l'offre reste toujours contrainte, l'alliance composée des 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de 10 alliés, identifiée sous l'acronyme Opep+, ne relevant que très lentement sa production sabrée au plus fort de la pandémie de Covid-19.

La tendance haussière risque peu de s'inverser "sans aucun signe d'ouverture des robinets de la part de l'Opep+, ni d'annonces du gouvernement américain sur la libération des réserves de pétrole", juge Jeffrey Halley, de Oanda.